La Selección Peruana cumplió su segundo día de entrenamiento como parte del microciclo al mando de Juan Reynoso, con miras a los amistosos ante Paraguay y Bolivia a jugarse el 16 y 19 de noviembre, respectivamente. En ese sentido, se pudo conocer que Gianluca Lapadula, Edison Flores y André Carrillo no podrán ser convocados, es por ello que el 'Cabezón' ya tendría en mente a un sustituto ideal.

"André Carrillo, Gianluca Lapadula y Edison Flores son tres jugadores que no tienen permiso de sus clubes para sumarse a Perú para los amistosos ante Paraguay y Bolivia", reveló en primera instancia el periodista Diego Montalván.

Posteriormente, Jhon Macalopú, reveló lo siguiente. "Gianluca Lapadula y Edison Flores no estarán presentes en los partidos amistosos de Perú. A raíz de eso, el comando técnico EVALÚA convocar a Percy Liza". Si esta información es acertada, el actual jugador del Marítimo se sumaría por primera vez a la 'blanquirroja'.

Percy Liza hizo su debut hace una semana en la Primera División de Portugal con el Marítimo. El exdelantero 'rimense' entró en los últimos minutos del duelo de su equipo y estuvo cerca de generar un penal, tras recibir un golpe en el área cuando intentaba sumarse al ataque. El delantero peruano ya había tenido la oportunidad de jugar, pero fue en la Copa de Portugal.

Cabe mencionar que la Selección Peruana culminó esta mañana su segundo día de entrenamientos, y publicó imágenes de los futbolistas convocados, trabajando bajo las indicaciones de los integrantes del comando técnico liderado por Juan Reynoso.

¿Cuándo juega la Selección Peruana sus amistosos del mes de noviembre?

Los dirigidos por Juan Reynoso recibirá a Paraguay de Guillermo Barros Schelotto el 16 de noviembre en el Estadio Monumental (7:00 p.m.). Para el segundo y último duelo de preparación del 2022, aún no se ha revelado cuál será el estadio que acogerá el Bolivia vs. Perú, pero si se sabe que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz. El horario establecido para el choque ante la ‘Verde’ aún no está confirmado.