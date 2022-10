Contando más detalles de lo que sucedió la noche del domingo 18 de noviembre del 2007, el exportero Leao Butrón recordó uno de los episodios más polémicos del fútbol peruano: el caso del Golf Los Incas. Inmiscuidos cuatro jugadores de la Selección Peruana, aquel día se permitió el ingreso de mujeres a la concentración que terminó con la sanción de Jefferson Farfán, Santiago Acasiete, Andrés Mendoza y Claudio Pizarro.

En ese sentido, el portero Leao Butrón recordó el episodio que sucedió durante la dirección técnica de Guillermo del Solar y manifestó cómo el estratega peruano realizó todo lo posible para que algunos jugadores puedan regresar al plantel.

'A mí me consta que 'Chemo' quiso solucionarlo. Después de un par de meses, se da cuenta 'Chemo' que habíamos perdido jerarquía en el equipo y nos llama al vestuario y nos dice: 'Qué opinan si llamamos a estos chicos (los sancionados), para que vengan y pidan disculpas'", comentó el exportero Leao Butrón en el programa de YouTube Tiempo Muerto, conducido por Giancarlo Granda.

Haciendo alusión a que la Selección Peruana había perdido terreno en cuanto a nivel de sus seleccionados, desprenderse de cuatro figuras internacionales era un problema complicado. Si ya con la presencia de los sancionados era difícil, con su ausencia la crisis se agudizó.

"Pero por lo que me comentó 'Chemo', ellos no querían disculparse, (aunque) no todos. Hay otros que no tuvieron nada que ver e igual los sacaron. Se sintió atado de manos 'Chemo', no podía hacer nada. Hay que reconocer que los chicos que jugaban en Europa eran quienes le daban jerarquía al equipo", cerró Leao Butrón sobre el caso Golf Los Incas, un escándalo que sacudió al fútbol peruano hace 15 años.

BUTRÓN HABLANDO DEL GOLF LOS INCAS (34:00)