Los dardos de Ernesto Arakaki a la Federación Peruana de Fútbol tras rescindir contrato: "No me gustar quedarme donde no me necesitan"

En una charla reveladora, Ernesto Arakaki, exfutbolista y hasta el último viernes director de menores de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre su tiempo en el cargo. Actualizando la información, y comentando que hasta el pasado viernes estuvo en el puesto, el 'Chino' se mostró agradecido por la experiencia.

"Mi vínculo con la Federación Peruana de Fútbol se cortó el viernes pasado y creemos que ya era momento de hacerlo publico. Estoy muy agradecido por este todo tiempo de trabajo, de hecho que pasé por circunstancias complicadas pero eso me llenó de nuevos conocimiento y solo me queda agradecer", declaró en charla con Radio Ovación.

Continuando con su alocución, Ernesto Arakaki comentó que él tenía contrato vigente, pero que le habían informado que no iba a ser tomado más en cuenta y que tras ello tomó una decisión la cual comunicó a Juan Carlos Oblitas.

"La FPF tiene todo el derecho para decidir qué dirección toman. En lo personal, me informaron que no se me iba a tomar más en cuenta y, si bien tenía un contrato vigente, no me gusta quedarme en donde no me necesitan. Por ello cuando hablé con Juan Carlos Oblitas le dije para llegar a un acuerdo y así fue", expresó el directivo.

Haciendo una recapitulación del trabajo que realizó en la Federación Peruana de Fútbol, Ernesto Arakaki también reveló que tuvo problemas pues sobre la marcha cambió algunas cosas y que, en general, él está contento con su trabajo.

"Llegué a la Federación Peruana de Fútbol con varias ideas, pero con el paso del tiempo tuve que cambiar sobre la marcha por cosas que me encontré en el camino. Pienso que en esta etapa, el fútbol de menores cambió si lo comparamos con años atrás. Considero que creció el universo y eso era importante para mejorar en tema de calidad", destacó Ernesto Arakaki.