Estamos a tan solo dos días del amistoso que disputarán la selección peruana ante México por la fecha FIFA de setiembre. Este duelo se jugará en el estadio Rose Bowl de California, en Estados Unidos.

En la ‘Blanquirroja’ destaca la presencia de Gianluca Lapadula, delantero estrella del combinado nacional, y seguramente, uno de los referentes en el equipo a pesar del corto tiempo que lleva jugando para Perú.

No obstante, los aztecas no atraviesan la misma suerte que nuestra selección, ya que ellos sufrieron una baja considerable y no podrán contar con su artillero estrella para el duelo ante el combinado nacional.

Es el caso de Raúl Jiménez, atacante del Wolverhampton de la Premier League, quien hasta la fecha no se encuentra recuperado totalmente de su lesión por lo que no fue considerado por el 'Tata' Martino.

Incluso se rumorea que el delantero se podría perder el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, él ha mencionado que hará todo lo posible para poder llegar en óptimas condiciones, volver a operarse es una posibilidad.