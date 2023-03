Lo importante dentro de lo que busca hoy por hoy el combinado patrio, es darle poder al funcionamiento principal, además de un estilo diferente a todo lo visto anteriormente. La era Ricardo Gareca queda lejos, y con Juan Reynoso los cambios se están viendo en partidos grandes.

El Cabezón en esta oportunidad varía el famoso discurso de, si lo esperarán para jugar hasta el final porque es transcendental. Él como líder deportivo de lo que es una nación deportiva, busca el óptimo rendimiento de sus pupilos. En este caso, si no hay mayores inconvenientes, colocará desde el vamos a quienes estén físicamente mejor amoldados. Se llamen, como se llamen.

En este caso, y como se fue informando en la semana, el seleccionador nacional, asume que no quiere tener problemas de lesiones a futuro. Ahora lo confirma Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter: "Tal como se informó ayer, Juan Reynoso confirma que Gianluca Lapadula no arranca ante Alemania. “De inicio no va. Ya está mejor, pero no queremos arriesgarlo", dijo el DT de la blanquirroja en conferencia de prensa".

+ El 11 trabajado por la Selección para jugar con Alemania

Con esto nos damos cuenta que para Juan Reynoso es sencillo, si no estás apto para competir al ciento por ciento te esperará cuando recién estés listo. Dentro del plano de lo correcto, se podría aceptar, pero en el fútbol existen también reglas que se deben manejar distinto.

Ahora, le da la confianza por completo a Raúl Ruidíaz con miras a lo que será este partido, esperando que rompa la racha de no poder anotar con camiseta nacional. La Pulga no despierta mayor confianza en el público general, ese podría ser el principal problema si no se consigue un resultado positivo antes los teutones.