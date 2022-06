Penny sobre Redmayne: "Si me daba cuenta de que me botaba el papel, lo afeitaba"

La Selección Peruana cayó 5-4 en los penales ante Australia, y no logró clasificar al Mundial Qatar 2022. En dicha instancia, la gran figura fue el portero australiano Andrew Redmayne, quien ingresó en el tiempo suplementario y presionó psicológicamente a nuestros seleccionados con sus extraños movimientos debajo del arco y le botó el papel con los apuntes que tenía Pedro Gallese.

"Si me daba cuenta de que el arquero australiano me botaba el papel, lo afeitaba. Yo creo que Pedro no se dio cuenta. Es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros", dijo el ex seleccionado nacional sobre el accionar del portero australiano.

“Ayer conversé con André Carrillo por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales, pero no sabían el tema del arquero (Andrew Redmayne). El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”, agregó Penny sobre la práctica en penales del cuadro nacional.

La Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por el momento, la continuidad del ‘Tigre’ es incierta, pero no existen dudas que en el plantel se encuentran muy gustosos con su trabajo y esperan la continuidad del argentino.