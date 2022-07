Es muy difícil olvidar lo que pasó el 13 de junio, cuando Perú cayó ante Australia en los penales y no pudo acceder al Mundial de Qatar 2022, vía repechaje.

Poco a poco se conocen nuevas noticias de lo ocurrido en Doha, y ahora fue el turno del seleccionado nacional Renato Tapia dar a conocer una situación clave, que a él lo molestó mucho.

El volante de Celta de Vigo reveló en el programa La Lengua, que la FIFA metió la mano en los lanzamientos penales ante los australianos, debido a que de forma arbitraria se eligió el arco donde iba a ser pateados los disparos.

"En el fútbol hay pequeños detalles que marcan todo lo que es el fútbol y es que pateamos en el arco donde estaban los australianos, que lo había marcado FIFA (supuestamente) y era por un tema de televisión", indicó Tapia.

"Yo me peleé, pero son pequeños detalles que marcan porque nos vamos al arco donde está toda la hinchada peruana, pero (al final) donde pateamos había 1.000 australianos, a lo mucho. Eso me molestó mucho, ya que cuando fui a reclamar al árbitro me dijo que eso lo había mandado FIFA y ellos no podían hacer nada", agregó.

Luego, puso un ejemplo del fútbol peruano para demostrar lo que ocurrió en la serie entre peruanos y australianos.

"Es como que esté jugando ‘U’ vs. Alianza Lima y dicen que porque las cámaras están allá los penales se van a patear a norte o a sur. Ves a la gente ahí y algo te provoca en las piernas o en tu pensamiento. Son detalles que marcan", cerró.