Ojalá no pase a mayores esto, pero el susto es gigante en todos. Marcos López fue retirado del partido entre la Selección Peruana y Panamá. El lateral izquierdo ex Sporting Cristal, no sigue en el encuentro amistoso en el Estadio Nacional de Lima, con cara larga.

Después de una jugada dividida, sintió una contractura en el muslo derecho y automáticamente se tiró al piso. Ahí ingresó el cuerpo médico de Ricardo Gareca, para analizar la situación. La decisión final fue sacar al futbolista por precaución. Saliendo con una cara de resignación.

En su lugar ingresó Nilson Loyola, para cubrir la zona izquierda. Como se sabe, estamos a 12 días del partido ante Colombia en Barranquilla. En las próximas horas se conocerá cuál es el diagnóstico de Marcos López, desde aquí esperamos que no sea nada mayor, y solo quede en una contractura.

Porque Marcos López es fundamental en el trabajo de la banda, tras la suspensión de Miguel Trauco, es el llamado a estar. De confirmarse lo peor, y descartarlo de este cotejo. Tendríamos como representante por ese lado a Nilson Loyola. Quien antes ya jugó con 'El Tigre', y tiene toda la confianza.

ESTADÍSTICAS PERÚ VS. PANAMÁ: