Chile está pasando un proceso muy difícil de reestructurado deportivo en su combinado patrio de la línea mayor. El hermano país sureño en esta oportunidad no pudo hacer un buen partido ante Polonia, un equipo calificado al Mundial Qatar 2022, y dejó una vez más dudas de su capacidad competitiva.

Polonia fue un equipo que entró a la cancha a realizar lo suyo. Manejo de balón, gestión de tiempos para atacar y defender, siendo eso suficiente para controlar a La Roja de Eduardo Toto Berizzo. El DT Argentino continúa siendo cuestionado por los resultados negativos, después de su llegada.

Hoy Chile jugó con una alineación sin ausencias de consideración: Claudio Bravo; Francisco Sierralta, Gary Medel, Guillermo Maripán; Guillermo Soto, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal, Marcelino Núñez, Gabriel Suazo; Alexis Sánchez y Diego Valencia.

Por su lado, Polonia no utilizó a Robert Lewandowski, ni de titular o suplente: Łukasz Skorupski; Jan Bednarek, Kamil Glik, Jacub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Szymon Zurkowski, Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski, Robert Gumny; Karol Swiderski, Arkadiusz Milik.

Como participación inicial en el Mundial Qatar 2022 (Grupo C), Polonia estará jugando ante México este martes 22 de noviembre desde las (11:00 AM - HORA PERUANA) en el Estadio 974, Doha, Catar. Mientras que Chile cuenta con un amistoso internacional extra este domingo 20 de noviembre desde las (7:30 AM - HORA PERUANA), a desarrollarse en el Tehelné pole, de Eslovaquia.

PREVIA - POLONIA VS. CHILE:

Ya se respira. Sólo quedan algunos días para que arranque el Mundial de Qatar 2022 y las distintas selecciones clasificadas jugarán amistosos previo a la cita planetaria.

Uno de los cuadros que aspira a ser una de las sorpresas es Polonia, que será parte del Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y México.

Los europeos jugarán su último partido preparatorio ante su público, porque se verán las caras con Chile en el Estadio Municipal Mariscal Józef Piłsudski de Varsovia.

Los polacos estarán encabezados por el goleador de FC Barcelona Robert Lewandowski, mientras que la Roja, que no clasificó al Mundial, va con sus experimentados Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Marcador: Polonia vs Chile por amistoso internacional

¿Cuándo juegan Chile contra Polonia por la fecha FIFA de noviembre previa al Mundial de Qatar 2022?

La selección chilena se mide ante Polonia este miércoles 16 de noviembre a las 12:00 horas de Perú.

¿Dónde ver por televisión el partido entre Chile vs Polonia?

El partido podrá ser visto en Perú mediante la señal televisiva de ESPN 2, y por streaming vía Star+.