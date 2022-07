El periodista argentino analizó el momento que vive la Bicolor, que se encuentra en plena búsqueda de estratega tras la salida del Tigre, quien no renovó su contrato.

La selección peruana vive días clave, porque tras la salida del entrenador argentino Ricardo Gareca, quien no renovó su contrato, la Federación Peruana de Fútbol, con Agustín Lozano a la cabeza, se encuentra buscando director técnico.

La lista de opciones es eterna y cada día aparece un nombre nuevo, y de esto opinó el periodista argentino Martín Liberman, quien siempre está muy al tanto de lo que ocurra en el país.

El popular Colorado conversó con el programa Debate F de ESPN, donde dejó en claro que no quiere ver al peruano Juan Reynoso como el reemplazante del Tigre.

"No... Reynoso no, ya pasó Reynoso. Desde mi parecer eh, con todo respeto", dijo Liberman cuando le dijeron que el ex DT de Cruz Azul era una opción para la banca de la Bicolor.

Pero eso no fue todo, porque el rostro argentino indicó que hace unos días tuvo una íntima conversación con Ricardo Gareca, y reveló que este martes en la conferencia de prensa que dará contará la verdad sobre su partida.

"Yo hablé con él para hacerle una nota y me dijo: 'Martín, primero corresponde hacer la conferencia de prensa y luego todo lo que quieras'. Es un verdadero caballero", explicó.