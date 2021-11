Ricardo Gareca: "La única posibilidad para no renovar con Perú, es una propuesta de Argentina"

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina disfrutando unas pequeñas vacaciones de fiestas por fin de año. El entrenador de la Selección Peruana conversó en el programa 'Fútbol 360' de la cadena internacional ESPN. Donde conversó sobre su presente profesional.

'El Tigre' empezó comentando temas contractuales: "La única posibilidad que yo no renovara con Perú, es que tuviera posibilidades concretas con la Selección Argentina. Si no, yo estoy muy cómodo en Perú. La verdad". Para después agradecer a los encargados del área administrativa.

"Tuve respaldo en los momentos más jodidos, donde no ganaba. Los dirigentes me respaldaron, Oblitas el director de las selecciones me respaldó. Estamos superagradecidos a Perú en ese aspecto". Finalmente, destacó las decisiones tomadas hasta el momento. Lo cual está dando resultados inmediatos.

"Para un cuerpo técnico que te respalde en ese momento. Ahora me respaldaron en un momento jodido porque viste estábamos ante últimos. Ahora más o menos nos enganchamos, pero, viste, estábamos, ante últimos". Quédate un tiempo más por acá, profesor, lo amamos.