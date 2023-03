Roberto Chorrillano Palacios, es un gran referente de la Selección Peruana, por eso lo que siempre declare será muy importante para los hinchas del fútbol peruano. Esta vez el ex jugador de Sporting Cristal habló sobre una de las nuevas opciones que tiene la Blanquirroja para jugar como local.

Como sabemos, el estadio Monumental de Ate sería la otra sede en donde los dirigidos por Juan Máximo Reynoso podrían jugar. Pero esta noticia no ha alegrado a muchos, porque consideran al recinto crema como Salado, tras la nefasta campaña obtenida en el proceso clasificatorio de Sudáfrica 2010.

Por eso el ex 10 de la bicolor desmintió sobre todo esos adjetivos, además hizo hincapié que siempre quiso jugar en el campo de la Universitario y lo considera como un lugar hermoso y lindo.

"La primera opción siempre va a ser el Nacional por historia, hay una parte emotiva, quién no quisiera jugar en el Nacional. El Monumental es un estadio muy bonito, de mucha capacidad. Cuando me tocó jugar en el Monumental siempre quise estar en ese campo porque era un estadio hermoso y quién no quiere jugar en un estadio lindo… Creo que no va a haber problema, ya hemos jugado contra Brasil en el Monumental y hemos empatado, no pasa eso de que el estadio es salado, eso es mentira", aseguró el Chorri para el programa deportivo, Negrini lo sabe por Ovación.

Como se sabe, el motivo del porqué se utilizará el estadio merengue, es para el desarrollo de sus compromisos ante Brasil, Argentina y Venezuela, que son parte de las primeras jornadas. Además, por la remodelación que se le hará al estadio Nacional con miras al mundial sub-17 que se realizará en nuestro país.