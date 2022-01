Santiago Ormeño llegó a Lima: "Pienso en anotar, no tengo otra cosa más en la cabeza"

La Selección Peruana tiene a uno de sus delanteros más importantes por nombre. Santiago Ormeño despierta mucha ilusión en el pueblo 'blanquirrojo' por lo que demostró en el Puebla FC. Eso le bastó para despertar el interés del 'Tigre' Ricardo Gareca.

Pero su actualidad no es la mejor en el Club León de México, donde recién está haciendo sus primeras armas. Ingresando como titular esta temporada, y buscará ganarse un nombre para 'La Fiera'. Aunque ahora debemos pensar, solamente en el universo de 'Las Eliminatorias Qatar 2022'.

+ Eliminatorias Sudamericanas: así quedaría Perú en la tabla según los pronósticos

+ El optimista mensaje de Aquino de cara al duelo ante Colombia y Ecuador

+ Los jugadores que formarían parte de San Martín edición 2022 de la Liga 1

Y en su arribo a nuestro país comentó 'El Santi' lo siguiente: "Estoy muy contento de estar nuevamente en la Selección. ¿Si me siento referente en el ataque sin la presencia de Paolo ni Farfán? Créanme que no, pero si no están Paolo ni Jefferson hay que tratar de dar lo mejor los que estamos en el grupo".

Sobre la chance de anotar en esta FECHA FIFA doble, 'Ormedeus' no le corrió a la pregunta directa: "Claro que pienso en anotar, no tengo otra cosa más en la cabeza. Quiero anotar para que la Selección sume los puntos que los necesitamos". Esperemos que sea así, todos celebraremos juntos si se presenta la oportunidad.

Así mismo, en su despedida prometió dejar todo para conseguir el objetivo de mantenerse en clasificación directa: "Ahorita estamos en zona de repechaje y luego de estas dos fechas esperamos ponernos en clasificación directa". Confiamos en el sacrificio de él y todos los convocados.