Esta información termina siendo la bomba de la semana sin duda alguna. La Selección Peruana, si se termina dando esto, la próxima semana Juan Carlos Oblitas si prosperó esta gestión de Agustín Lozano, estaría presentando a Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de 'La Blanquirroja', para sustituir a Ricardo Gareca.

La noticia la brindó Pedro García de Al Ángulo de 'Movistar Deportes': "Desde Chile me contaron, de primerísima mano, ponle la firma, si quieres apuesta plata. Lozano se ha reunido, en 3 oportunidades en vía zoom, con Marcelo Bielsa. La reunión se dio y por qué en Chile, porque ahí vive el secretario de Bielsa".

El periodista deportivo conocido como 'El Internacional' contó este detalle sin temor a equivocarse, porque confía en la persona que le brindó este dato. Ojo a lo que señala: "Mi contacto de Chile me hace ver que el contacto se produjo y que han habido hasta 3 reuniones con el mismo Bielsa".

Aplicando una deducción interesante de poder seguir: "¿Qué es lo interesante? Que cuando Bielsa te dice que no, te lo dice a la primera. Si hubo 3 reuniones es porque hubo oídos e intercambio. La estrategia, según lo que conozco, no era ofrecerle una plata porque Bielsa es multimillonario, no le interesa el tema de la plata".

Por eso, cerró su participación con la siguiente reflexión: "Lo más importante fue ofrecerle un proyecto y por ahí fue la conversación. Con plata no lo enamoras a Bielsa". Es muy complicada la llegada de Marcelo Bielsa, eso es ampliamente conocido. Pero soñar no cuesta nada, y en estos días previos a conocer al nuevo técnico, quien te dice que no habría una gran sorpresa.