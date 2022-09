Uno de los que más referencia y puede destacar al nuevo seleccionador nacional, es él sin ninguna duda. Luis Abram, actualmente en el Cruz Azul, a donde llegó por pedido expreso de Juan Reynoso para darle solución a la faceta defensiva del conjunto mexicano. Porque no la pasaban bien, y su llegada cayó como una enorme oportunidad de mejora para todos los presentes.

El futbolista canterano de Sporting Cristal, contó sus primeras sensaciones tras unirse al grupo de trabajo, junto a los demás convocados por 'El Cabezón', son sensaciones muy especiales para todos los profesionales del deporte rey: "La verdad que estoy muy contento por estar en la selección. Me reencuentro con mis compañeros y espero que estos dos partidos sean positivos".

Yendo a la matriz de esta nota informativa, es importante mencionar la relación entre Luis Abram y Juan Reynoso, su anterior director técnico en 'La Máquina Cementera', el propio jugador lo define de la siguiente manera: "Nos conocemos, es un excelente entrenador y aguardo que le vaya muy bien. Llegué con Uriel Antuna y Charly Rodríguez. Me comentaron cosas de él y le daré al profesor sus saludos".

Además, es importante precisar que el ex Vélez Sarsfield pudo acercarse antes al grupo de entrenamiento, pero lastimosamente no le dieron la oportunidad de estar junto al grupo en Los Estados Unidos "Hubo un pedido para que vaya unos días antes a los entrenamientos con la selección, pero el club no quiso. Yo estoy a las órdenes de lo que diga el club, en este momento, pero hoy con la selección y feliz de estar aquí".

El presente deportivo de Luis Abram está en la nebulosa porque no se sabe cuál será la decisión por parte del Cruz Azul. Desde España informan que se deberá unir al Granada en cuanto termine su préstamo, porque los mexicanos no comprarán su carta pase. Lo cierto, es que los resultados del equipo del peruano, actualmente, no son idóneos, y su actuación tampoco es superlativa. Eso podría dificultar todo lo que mencionamos.