El universo de la Selección Peruana con Juan Reynoso tiene otro aire, está manejado diferente por la 'no continuidad' de Ricardo Gareca, ese detalle termina siendo importante. Porque desde Argentina, antes cuidaban al 'Tigre', y lo protegían de los resultados negativos que no eran muchos. Ahora todo se volteó, se nota desde el comienzo de esta nueva etapa.

'El Cabezón' es un profesional que no gusta mucho, y uno de sus principales opositores por su estilo de juego es Martin Liberman. 'El Colorado' está siendo desde hace unas semanas un asiduo contrario del nuevo director técnico de 'La Blanquirroja'. Esta vez no lo dijo en su cuenta de Twitter, sino que lo explicó desde su programa conocido por todo el continente como 'Debate F'.

Ahí Liberman, dio su posición con respecto a la designación del ex entrenador FBC Melgar y Universitario de Deportes: "A mí no me gusta Juan Reynoso, no me gusta su designación. Pero me parece excelente la idea (jugar en altura). Sí, corre; yo tengo que ofrecerle toda la resistencia que te pueda poner, hermano. Si puedo llevarte a Arequipa, pues te llevo".

Dándole una buena a su favor, aprobando su idea de no ser local en Lima en algunos cotejos complejos: "¿Por qué? Sí es mi geografía. ¿Qué te metés con la geografía de Perú? Insólito. No tengas dudas que si yo dentro de mi suelo tengo un territorio que puede complicarte, lo voy a usar... Estoy con Reynoso en esta, pero no es solo una documentación porque tiene que tener estadios con ciertas características".

Calificando a Juan Máximo después, de una manera muy dura: "A muerte con Reynoso. Igualmente, si la selección no va al próximo Mundial es un burro eh. No, ahora sí. Sigue sin gustarme Reynoso, pero estoy a muerte con esta decisión. Creo que es una involución para el fútbol de Perú, pero es inteligente buscar lo mejor que se pueda para su propia selección. El que no va a la Copa del Mundo próxima es malísimo". Si las cosas no van bien, habrá una voz cantante.