El periodista deportivo de ESPN Argentina, Martin Liberman, disparó contra Juan Reynoso. No le gusta como opción de la Selección Peruana.

En las próximas horas será confirmado como el nuevo encargado del "equipo de todos", aunque no les gusta a todos. Martin Liberman fiel a su estilo, disparó contra el que podría ser el próximo director técnico de la Selección Peruana, Juan Máximo Reynoso Guzmán. Con un lenguaje frontal, agudo, y argumentos de sobra según podemos entender.

El periodista deportivo de ESPN Perú, habló en 'Equipo F', y señaló que no le gusta que Agustín Lozano en principio no haya renovado a Ricardo Gareca. Mientras que, la llegada de 'El Cabezón' no es una buena señal según 'El Colorado'. Así lo precisó el polémico conductor de diversos espacios periodísticos en el ambiente deportivo de Argentina.

Mencionó al principio lo siguiente, describiendo su posición con respecto al posible entrenador de 'La Blanquirroja': "Tal vez hay plata, pero no para Gareca. Yo creo que Juan Reynoso es una involución para el fútbol peruano. ¡Una involución para el fútbol peruano! Esta es mi postura, mi forma de pensar. Ojalá me equivoque y la rompa toda Reynoso".

Señalando que las gestiones económicas son las peores en VIDENA. Utilizando ejemplos que se han ido mencionando en Perú: "Le querían bajar el sueldo a Gareca, ¿cómo van a querer ir por Bielsa? Es una mojada de oreja, Gareca. Una cosa de locos. A Gareca le dijeron que tenían que bajarse el sueldo fuertemente y a Bielsa que está acostumbrado a ganar millones por año".

Lo cierto es que Martin Liberman es una persona con trascendencia dentro del ambiente local. El comunicador social, cuando 'tuitea' algo en su cuenta personal, siempre desata las pasiones de sus seguidores peruanos. Por eso, opinar en este caso de Juan Reynoso, invitó a que la caja de comentarios esté candente. No le gustó ver a Ricardo Gareca, lejos de nosotros.