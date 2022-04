Selección Peruana: "No es cierto el amistoso con Marruecos, tenemos una serie de propuestas"

La Selección Peruana viene trabajando el ambiente logístico con miras al repechaje internacional próximo, donde enfrentaremos a Emiratos Árabes o Australia. Pero desde ya, viene haciendo gestiones para llegar de la mejor manera a este enfrentamiento único, que nos estaría dando pase a 'Qatar 2022'.

Así lo menciona el Gerente de Selecciones de la 'Federación Peruana de Fútbol', Antonio García Pye, en conversación con Radio Ovación, donde detalló todo lo mencionado: "Estamos esperando un poco información de FIFA, qué es lo que asumirá la FIFA desde el momento en que no estamos jugando en Lima, es una pérdida de ingresos que se tenía pensado como se hizo antes con Nueva Zelanda. Tenemos una serie de propuestas y se tomará una decisión final para lo que viene. La idea es empezar el periodo FIFA que inicia el 30 de mayo ya en Europa. Se manejaba Barcelona y Murcia como opciones".

Desmintiendo que está concretado el primer cotejo que se mencionó hace algunos días en la prensa local, aún no está cerrado, como se informó en los medios de comunicación: "No es cierto el amistoso con Marruecos, es una de las propuestas y no hay nada cerrado. Tenemos cinco o seis posibilidades que se van a ir manejando en los próximos días".

En los próximos días habrán novedades al respecto, eso es lo más importante, y se desarrollarán por los canales oficiales: "Esperamos que esta semana podamos tener información por parte de FIFA en el tema de cuánto asumirán ellos de los gastos y que nos digan dónde vamos a jugar el repechaje, en qué estadio y la hora".