Sergio Leal, uno de los últimos uruguayos más recordados por los hinchas de Sporting Cristal, y que actualmente radica en Barcelona, fue consultado por ESPN sobre la Selección Peruana. Como se recuerda, el atacante charrúa fue una de las piezas claves en la obtención del título nacional del 2005, por parte de los 'celestes'.

"Yo he seguido a la Selección por la eliminatoria y el mundial pasado. Es más, Uruguay siempre sufre ante Perú y le cuesta. Y Gareca no es casualidad que meta a Perú a un Mundial después de 36 años. Los chicos ya se lo merecían. Hay buena camada de jugadores, pero no dan el gran salto. Sin embargo, Gareca le dio un gran salto de calidad a la Selección Peruana", dije el exfutbolista rimense.

"Que pueda clasificar y hacer un buen mundial. El mundial pasado les tocó ir sin experiencia. Ahora, no es fácil porque Perú juega muy bien. Hoy las selecciones crecieron mucho y hay que tener cuidado. Estoy confiado que irá y luego los veré en el Mundial", dijo Sergio Leal sobre las chances de la 'Blanquirroja' en el repechaje.

La Selección Peruana enfrentará al ganador de la llave entre Australia y Emiratos Árabes, se llevará a cabo el próximo lunes 13 de junio, desde la 1.00 p.m. (hora peruana). El vencedor clasificará al Grupo D del Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Francia, Dinamarca y Túnez. Si la 'blanquirroja' clasifica se volverá a medir ante la escuadra danesa y al actual campeón mundial, tal como sucedió en Rusia 2018.