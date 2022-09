Aprovechando que brindó una conferencia de prensa con la Selección Peruana en Estados Unidos, Sergio Peña habló sobre su preocupante situación en Malmö. Comentando que no se arrepiente por la publicación que colocó en la que decía que no "extrañará a nadie", antes de marcharse de Suecia, el volante fue claro y directo.

Dejando su postura sin lugar a titubeos, el mediocampista Sergio Peña comentó que dentro del club no han sido transparentes con él y que si bien no está incómodo con todo en Malmö, sin dar nombres, sí señaló que no han sido transparentes.

“No tengo nada de qué arrepentirme. Igual, quiero aclarar que no tengo nada en contra del club, ni de la afición, ni el país porque me han tratado muy bien. Lo que sí es que soy una persona muy transparente. La personas que están dentro saben cuál es la situación. Yo siempre fui transparente, pero no he recibido lo mismo de parte de personas que están dentro”, comentó Sergio Peña en conferencia de prensa.

En esa misma línea, habló sobre su publicación, en la que se le ve marchándose y diciendo que no extrañará a nadie, Sergio Peña comentó que nunca permitirá la falta de "transparencia".

"No me arrepiento de mi publicación. Hay personas dentro del club que no han sido transparentes conmigo. Son cosas que ni como ser humano ni como jugador voy a permitir nunca. No permito que alguien sea falso conmigo", cerró Sergio Peña.