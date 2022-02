Ángel Cayetano ha caído como anillo al dedo para Universitario de Deportes, todo ha sido positivo para el volante uruguayo en su llegada al equipo de Ángel Gutiérrez. En su debut con los ‘merengues’, en la ‘Noche Crema’ anotó el primer tanto para los de Ate y, aunque no obtuvieron la victoria, los hinchas reconocieron el desempeño del futbolista.

El uruguayo dijo cómo fue que se sintió en su primer partido con Universitario de Deportes teniendo a la hinchada en el estadio: “Fue muy emocionante. Tuve la suerte de hacer un gol y la verdad es que me dejó muy contento. Tuve una mezcla de emociones y disfruté muchísimo”, declaró Ángel Cayetano al diario Depor.

Sobre la salida de Gregorio Pérez antes de iniciar la temporada en la Liga 1 dijo: “Para el grupo fue un golpe muy fuerte. En lo personal, gracias a él yo estoy acá, porque fue quien me pidió y me dio la confianza de poder llegar a una institución como esta. Estoy recontra agradecido con él. Lo conversamos. Por un tema de salud no pudo continuar y partió a Uruguay para seguir su control de cerca, con su familia. El grupo le tenía un gran aprecio al profesor y se sintió su partida”.

Tras la salida de Gregorio Pérez, quien asumió como técnico de Universitario de Deportes fue Álvaro Gutiérrez de quien se refirió Ángel Cayetano: “No tenía el gusto de conocerlo, pero tenía muchas referencias suyas. En Uruguay ha sido campeón dos veces con Nacional. Ahora, nos vamos conociendo de a pocos. Al igual que yo, llevamos poco tiempo en el Perú y nos estamos adaptando juntos, poco a poco. Somos ocho uruguayos, entre jugadores y comando técnico”.

Finalmente, el volante ‘merengue’ habló sobre el gran momento que viene pasando su compañero Alex Valera con Universitario de Deportes y con la Selección Peruana: “Valera es un jugador de selección y está muy bien. Espero que siga por ese camino porque nos beneficia y lo estamos disfrutando. Va a ser beneficioso para Universitario. Él ha demostrado que está al nivel, yo creo que sin duda Valera puede estar en el equipo titular de Perú ante Uruguay”.