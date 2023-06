La Selección Peruana, mientras trabaja en Asia de cara a los partidos ante Corea del Sur y Japón, realiza un proceso lento de adaptación para un jugador que regresa luego de varios años. Paolo Guerrero nuevamente tiene chance de estar en con el combinado patrio.

El Depredador va de la mano con la paciencia y el criterio en su carrera, por eso las declaraciones donde criticaba el nivel del fútbol peruano, sonaron duras. Entre la prensa local y el hincha promedio, no vieron con buenos ojos los dichos por el capitán de la Blanquirroja.

Por eso, la voz de don Gerónimo Barbadillo es necesaria para poder entender cómo se manejan estos ambientes. En una entrevista para el Diario Depor, el maestro explicó cómo se ve desde el extranjero la Liga 1, junto a todo el entorno. Hasta Italia llegan las noticias, por eso dice lo que leeremos a continuación.

¿PAOLO GUERRERO TIENE RAZÓN EN CRITICAR LA LIGA 1?

“Lo que dice Guerrero está basado en todo lo que estamos hablando. Porque si yo como entrenador tengo a otro jugador que me dará más solución que Guerrero o Cueva ¿Qué hago? Pues no los llamo. Pero si el técnico cree que el jugador puede darle solución por el momento, si piensa utilizarlo 40 minutos, lo llama y no considera a otro”, precisó Barbadillo.

Para el crack peruano en décadas pasadas, hoy establecido en Europa, el tema es sencillo: “Puede ser justo, porque juega en Argentina donde el fútbol es competitivo. Y el fútbol peruano puede ser bueno, la técnica puede superar barreras en el fútbol, pero al fútbol peruano le falta en lo físico y en lo táctico. El fútbol peruano es lento. Por ejemplo, un jugador con 40 años de edad y que jugó muchos años en Europa, viene a Perú y hace buen papel porque es más potente”.

Con su pasado exitoso con camiseta de la Selección Peruana, tomó la lanza Barbadillo para exponer su percepción del campeonato local, aún más a profundidad: “El nivel del fútbol peruano es bajo. La preparación física es inferior a la de Europa. Jugador peruano que sale del país y vuelve, es porque no soporta. En cambio, vienen jugadores viejos de Europa y acá hacen la diferencia, se pasean, y hasta pueden jugar cinco años más”. Con eso cerró su interesante entrevista.