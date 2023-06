La Selección Peruana siempre lo protegió de los problemas, de cada pendiente y comentario en su contra. Sergio Peña está casi liberado de los problemas en Suecia, por ese motivo, se puede enfocar al ciento por ciento en el plano deportivo.

El enganche nacional, después de haber señalado hace algunos días que era culpable de haber manejado con alcohol en la sangre, tuvo que esperar el veredicto oficial. El cual, por fuentes internas, se supo que no pasaría de una multa económica o un apoyo social.

¿CUÁL FUE LA SENTENCIA DE SERGIO PEÑA?

Tal como lo adelantamos, lo comunicó Malmo en una carta abierta al público en su página web: “Sergio Peña fue sentenciado hoy por conducir en estado de ebriedad agravado y conducción ilegal. La pena se fijó en una sentencia suspendida y 50 horas de servicio comunitario. Malmö FF se toma muy en serio el incidente y ya ha tomado medidas disciplinarias al respecto”.

Explicando que el jugador estará muy pendiente de las medidas establecidas: “Sergio Peña ha ofrecido repetidamente disculpas y arrepentimientos por sus acciones. Incluso antes de la audiencia principal, Sergio Peña se declaró culpable de conducir ebrio y Sergio Peña no apelará la sentencia. Después de las medidas disciplinarias anteriores de Malmö FF y el veredicto ahora anunciado del sistema judicial, la asociación no tomará más medidas”.

Sergio Peña y su declaración, donde aceptaba los cargos, fue clave en este hecho. Señalarse como responsable, pero exculpándose de lo radical, mencionó hace unos días: “Cené con un amigo que vino de Dinamarca. Yo estaba en casa y ella llamó y quería cenar. Comimos en un restaurante. No creo que estuviera borracho. Es un error del que me arrepiento, es la primera vez que me pasa. El fiscal pidió un mes de prisión por conducir en estado de ebriedad agravado. Creo que en cierta medida es culpa mía porque me equivoqué. Pero yo no soy un delincuente”. Eso parece, terminó siendo fundamental para que su tema no pase a mayores.