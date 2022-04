Sporting Cristal no pudo sumar sus primeros puntos en la Conmebol Libertadores 2022 tras caer 1-0 ante Talleres el pasado miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Roberto Mosquera no pudo hacerle frente a la escuadra argentina y complicó su pase a la siguiente etapa de la competición. En ese sentido, Christofer Gonzales, volante 'rimense' lamentó el resultado en su llegada a Lima.

"Las esperanzas nunca se pierden, hay que seguir. Se intentó pero no bastó, ahora toca trabajar para corregir errores. Tenemos que ir viendo algunos detalles", dijo 'Canchita' al salir del aeropuerto Jorge Chávez.

Cabe resaltar que el único futbolista de Sporting Cristal que no viajó con el grupo fue Nilson Loyola, quien sufrió un duro golpe en la cabeza durante el partido ante Talleres de Córdoba y tuvo que ser sustituido. No obstante, el club, a través de un comunicado, informó esta mañana que el lateral se encuentra estable y que no sería nada de gravedad.

Sporting Cristal sigue sin conseguir puntos en el Grupo H de la Conmebol Libertadores en tres fechas disputadas. De esta manera, los 'rimenses' están obligados a ganarle siendo locales ante la Universidad Católica el próximo miércoles, de lo contrario el equipo peruano complicaría totalmente sus chances y le diría adiós al certamen internacional.