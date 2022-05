Trascendiendo una información relevante desde Argentina, medios peruanos han rebotado la noticia que un crack de Sporting Cristal está siendo observado para la liga profesional de ese país. En ese sentido, el posible pase está ligado a una serie de circunstancias que conllevarían a que el jugador aterrice en la liga donde también están Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Tomando relevancia la notica por los periodistas deportivos Franz Tamayo y Mauricio Loret de Mola, los hombres de prensa han compartido la información en sus redes sociales, aunque con distintas directrices, el sentido vendría a ser el mismo: el posible pase de Christofer Gonzales a Vélez Sarsfield.

“Es cierto que Alexander Medina tiene a Christopher Gonzales en carpeta si es que llega a Vélez Sarsfield. En Liniers esperan cerrar el fichaje del DT cuanto antes y empezar a ver el tema de los refuerzos. El libro de pases en Argentina va del 23 de mayo al 7 de julio”, escribió el periodista Franz Tamayo en sus redes sociales.

“No hay contacto aún con el manager de Christofer Gonzales, quien acaba contrato en diciembre con Sporting Cristal. En enero, ofrecieron a ‘Canchita’ a Vélez Sarsfield. Ahora, las condiciones serían distintas. No solo se iría como el mejor jugador del fútbol peruano, sino que el interesado en contar con sus servicios sería el propio club. Es fijo para Ricardo Gareca y con el plus de brillar en más de un puesto”, reconoció Mauricio Loret de Mola.

De esta manera, al parecer los días de Christofer Gonzales están por terminarse en Sporting Cristal. Con contrato hasta diciembre de este año, pero siendo seducido en junio, probablemente, quizá el cuadro celeste pueda ganar algo con el pase, pensando en algún refuerzo de talla internacional.