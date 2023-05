Con la pólvora mojada, Brenner Marlos no anota en Sporting Cristal ni por Copa Libertadores ni por Liga 1

No pasando un buen momento en Sporting Cristal, el delantero brasileño Brenner Marlos no viene dando respuestas al fanático celeste. Con una bajísima producción goleadora, el ariete entiende su situación y lamentó no convertir tantos ni en Copa Libertadores ni en la Liga 1.

Reflexionando sobre el tema, el atacante Brenner Marlos hizo una autocrítica y comentó que no pasa por un buen momento, pero confía en revertir la situación que padece en Sporting Cristal.

"No vivo un buen momento, hay que arreglar algunas cosas y seguir trabajando, no hay otra solución. Sé que los goles llegarán y ayudaré a Cristal", comentó el delantero Brenner Marlos en diálogo con William Gil Agurto.

Siguiendo con su alocución, Brenner Marlos también comentó sobre el mal momento que está pasando Sporting Cristal, pero reflexionó sobre que el triunfo ante The Strongest les ayudará al plantel.

"Mis compañeros están conmigo, todos estamos pasando un momento difícil como equipo pero esta victoria ayuda mucho. Estoy trabajando porque sé que puedo ayudar a Cristal haciendo goles y ayudando al equipo", precisó Brenner Marlos.

Sporting Cristal jugará ahora ante UTC de Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura. Enfrentándose en el estadio Héroes de San Ramón, el partido será este domingo 7 de mayo desde las 3:15 PM.