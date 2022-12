El Duende en solo media temporada se volvió en un jugador trascendental para sus hinchas, jugó poco, pero cuando estuvo en cancha, se notó su jerarquía. Diego Buonanotte no seguirá en Sporting Cristal, eso está completamente definido. El propio jugador lo sabe bien.

Con la llegada del nuevo comando técnico, liderado por el profesor Tiago Nunes, las exigencias son diferentes. Donde se prioriza un estilo de juego diferente, donde el ex enganche de River Plate no está dentro de los planes. Mediante sus redes sociales, notificó este hecho El Enano.

Uno de sus seguidores logró escribirle un mensaje a su cuenta de Instagram, y recibir la respuesta más sincera posible: "Muchos hinchas de Cristal me escriben y no puedo responderles a todos, espero que entiendan que no es una situación linda para mí. Estoy con licencia hasta el 3 de enero, el club me comunicó que no estoy en los planes de la institución para el 2023. Gracias por el cariño".

Ahora, entendemos que la forma de manejar al nuevo plantel que tiene el entrenador brasileño es distinta a la del Sr. Roberto Mosquera. Se va a priorizar el fútbol físico, veloz, y con modificaciones notorias desde un comienzo. Ahí no calza el buen pie de Diego Buonanotte, quien todavía sigue en su país.

La idea es que el volante creativo tenga un préstamo hasta término de contrato, el cual vence a fines del 2023. Hay equipos interesados en contar con su talento, uno de ellos es Carlos A. Mannucci. Junto a este gusto, también existen algunos del sur continental, en Chile, Magallanes y otro club en secreto, buscarían la sesión oficial ¿Qué pasará?