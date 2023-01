A mediados de 2022 Sporting Cristal buscaba a un volante de creación con trayectoria y dio con Diego Buonanotte, quien arribó a Perú con cartel de crack tras sus buenas campañas en Universidad Católica de Chile.

Sin embargo, el zurdo nunca pudo adaptarse del todo a la Liga 1 y se va luego de seis meses de La Florida, porque no está en los planes del entrenador brasileño Tiago Nunes y volverá al fútbol austral.

El argentino nacionalizado chileno se despidió de los hinchas cerveceros, a quienes agradeció por el trato que le dieron en su estadía en el club.

"Me toca despedirme del club y aunque fue corta esta aventura me quedo con lo más valioso que es el cariño y el respeto que me brindaron desde el primer día. Quiero dar las gracias infinitas por esto a la hinchada celeste que me apoyó siempre, un abrazo gigante para todos ustedes", partió diciendo el ex seleccionado juvenil argentino.

"Agradecer a todo el cuerpo médico, especialmente al Dr Rodrigo, Débora, Rosmy, Rober, Rubén y Franco. A los utileros que hacen un gran trabajo encabezado por el histórico Miguel. A los administrativos y empleados del club, a Max que resuelve incansablemente cualquier problema que tengamos y está ahí para ayudarnos", añadió.

Diego Buonanotte no tuvo números del todo malos en su paso por Perú, porque jugó un total de 695 minutos en 19 partidos, y alcanzó a marcar en cinco oportunidades.

Ahora lleva se talento de regreso a Chile, porque fichará por Unión La Calera, elenco que espera volver a pelear en puestos importantes en 2023, tras una temporada pasada complicada.