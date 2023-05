Sucediendo durante el primer tiempo del duelo entre Sporting Cristal ante The Strongest, un fanático invadió el campo de juego

Sucediendo un hecho que no pasaba hace bastante tiempo, un fanático de Sporting Cristal invadió el campo del estadio Nacional. Ocurriendo todo en el marco del duelo ante The Strongest por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores, el hincha no podía ser detenido.

Teniendo una política de no mostrar estas imágenes para no alentar a los hinchas a invadir el campo de juego, las cámaras de televisión no mostraron la acción, pero los reporteros sí informaron del hecho: "Se ha metido un hincha y está corriendo por todo el campo", mencionaron.

Estando bastante rato detenido el partido, el fanático no podía ser atrapado ni por los efectivos policiales ni por los agente de seguridad. Bromeando alguno con que se movía más rápido que Brenner Marlos, delantero de Sporting Cristal, el hincha mostró bastante agilidad.

Ya pudiendo atraparlo sobre el sector norte del campo de juego del estadio Nacional, el fanático fue alcanzado y, seguramente, expulsado del recinto deportivo mientras su acción perdurará no en las transmisiones, pero sí en la memoria y en los videos que se compartan en redes sociales.