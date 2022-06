Sporting Cristal derrotó 1-0 a Alianza Atlético de Sullana con un tanto de Alejandro Hohberg, por la fecha 18 del Torneo Apertura. En ese sentido, el autor del único tanto del encuentro declaró tras el final del partido, donde aseguró que siempre trabaja para estar a las órdenes del entrenador, y que el partido fue muy complicado en la primera mitad.

“El gol sirvió para ganar un partido difícil que estuvo trabado durante el primer tiempo. El tanto hizo que comencemos a manejar con un poco más de calma la pelota. Yo siempre trabajo para jugar, para estar a disposición del entrenador. Este torneo no me tocó tanto desde el inicio, pero uno siempre trata de dar lo mejor, a veces sale y en otras no”, declaro el jugador 'rimense' para GolPerú.

“Este año cuando me tocó jugar me sentí bien. Tenemos jugadores de jerarquía y a veces es difícil armar el once. Trabajo para hacer asistencias y goles; ojalá me siga tocando”, finalizó Alejandro Hohberg tras el final del partido.

Con este triunfo, Sporting Cristal llegó a los 35 puntos en el Torneo Apertura, y cerrará esta primera parte del certamen ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. En tanto, Alianza Atlético, que solo ganó uno de sus últimos cinco cotejos, cerrará su participación en el Apertura ante FBC Melgar, equipo que es líder y está a un paso de proclamarse ganador de esta primera mitad de temporada.