La buena campaña del delantero peruano Percy Liza llamó la atención de grandes clubes europeos. Empezando a manejarse la posibilidad de una posible venta, que fue acompañada por una foto del atacante en el estadio del Anderlecht de Bélgica, los rumores solo han ido creciendo. Con 21 años, el ariete puede seguir su carrera en Europa y el club Sporting Cristal es consciente de ello.

Recibiendo hasta tres ofertas confirmadas, el presente de Percy Liza no seguiría en el Rímac. Con un futuro prometedor, la carrera del delantero continuaría en Europa. Saltando el charco quizá antes de lo pensado, Sporting Cristal tiene una buena razón para venderlo lo más pronto posible: su contrato se acabo en diciembre del 2023 y no quieren que se vaya en calidad de libre.

En ese sentido, varios medios deportivos han informado sobre la situación de Percy Liza. Desde sus vacaciones en Europa hasta su pase por estadios, el jugador no empezaría la pretemporada de cara al inicio del torneo 2022 de la Liga 1: 21 de enero. Así pues, con su futuro en Bélgica, España o Francia, la carrera del atacante parece tener un despegue prometedor a sus 21 años.

Así, este jueves 23 de diciembre, a través de sus redes sociales oficiales, el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola confirmó que Percy Liza no seguirá en Sporting Cristal. Comentando que no se quedará, el hombre de prensa no reveló su destino; pero, sí dejó en claro que sus días como celeste terminaron: “Liza no seguirá en el club. Todo hecho para jugar en el extranjero”, tuiteó.

Sporting Cristal empezará la temporada 2022 de la Liga 1 recibiendo a Cusco FC. Para la segunda fecha se medirá ante Alianza Lima en Matute y la tercera jornada la jugará ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. Mientras tanto, a la espera del sorteo, Sporting Cristal todavía no conoce en qué grupo de la Copa Libertadores estará.