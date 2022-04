Sporting Cristal cayó en su visita a la ciudad de Trujillo por 2-0 ante César Vallejo, en duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga 1. Pese a que el cuadro 'poeta' jugó todo el segundo tiempo con dos expulsados, los 'celestes' decepcionaron y no consiguieron sacar un buen resultado. En ese sentido, el DT 'rimense', Roberto Mosquera, declaró en conferencia de prensa sobre el complicado momento que atraviesa su plantel.

"No aprovechamos el error del rival de no tener autocontrol, y creo que fueron bien expulsados. Después fuimos nosotros que nos llenamos de ansiedad y no pudimos resolver, los libros del fútbol dicen que cuando un equipo juega con dos hombres menos, agarramos uno a cada uno y sobran dos nuestros, los conversamos, pero no lo habíamos trabajado, y estoy dentro de la culpa de lo que pasó hoy", declaró el técnico 'bajopontino' luego del partido.

"No es lo peor que me ha pasado, pero no es grato, es incómodo, pero el campeonato sigue y tenemos que mirar para adelante. Mañana conversaremos en extenso, mi primer sentir es que nos llenamos de responsabilidad, no nos dejamos estar en el sentido que bajamos los brazos, al contrario, subimos demasiado los brazos, le pusimos demasiada adrenalina, y es un partido atípico, y nos pasó ahora", agregó Roberto Mosquera sobre el rendimiento de su plantilla.

Con este resultado, Sporting Cristal se quedó con 12 unidades y se ubica en la novena posición del Torneo Apertura. En la próxima fecha, el cuadro 'rimense' recibirá el próximo sábado 16 de abril de 3:30 p.m. (hora peruana) por la décima fecha de la temporada 2022 de la Liga 1. Por su parte, César Vallejo hará lo propio en la siguiente jornada ante FBC Melgar.