Este sábado, Sporting Cristal venció 1-0 a Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 18 del Torneo Apertura. En ese sentido, tras el triunfo 'celeste', Roberto Mosquera fue consultado sobre sus impresiones del partido y sobre la continuidad de Jhilmar Lora en el equipo de La Florida. Como se recuerda, el joven lateral es pretendido por Alianza Lima y en los últimos días se decía que tendría todo listo para cambiar de equipo.

"No tengo capacidad de leer el futuro, pero no necesito eso para saber que el 'profe' Viera siempre propone, de local o de visita, puede haber merecido más, pero nosotros también. Fue un partido equilibrado, duro, difícil. Estoy feliz por el triunfo, hace 9 partidos que no perdemos y vamos 3 con el arco en cero, es meritorio después de un desbalance que hubo", dijo el técnico 'bajopontino'.

"Jhilmar tuvo un descenso muy pronunciado, él le había quitado el puesto a Madrid, ellos son muy amigos. Después, el rendimiento de Madrid en Copa Libertadores, lo versátil que se ha vuelto, de acuerdo a lo que viene jugará Lora o Madrid. Acá nunca ha habido un mal ánimo para Lora. Se dicen muchas cosas, las redes aguantan todo, pero tenemos que ponernos serios y no hablar sin base. Lora tiene un año más de contrato con Cristal y no se ha hablado con nadie para suponer que lo vamos a prestar", agregó Roberto Mosquera sobre la situación de Lora.

"Al margen de lo que pasara teníamos que ganar los 3 partidos, lo triste sería que caiga uno de los punteros y nosotros no ganemos los 3 partidos y perdamos la oportunidad. Este partido que viene con Mannucci va a ser difícil y queremos ganarlo, después el segundo lugar nos apetece porque ya no podemos llegar al primero", finalizó el técnico 'celeste'.

Con este triunfo, Sporting Cristal llegó a los 35 puntos en el Torneo Apertura, y cerrará esta primera parte del certamen ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. En tanto, Alianza Atlético, que solo ganó uno de sus últimos cinco cotejos, cerrará su participación en el Apertura ante FBC Melgar, equipo que es líder y está a un paso de proclamarse ganador de esta primera mitad de temporada.