Christofer Gonzáles está trabajando con Sporting Cristal, alejándose del ambiente de la Selección Peruana. 'Canchita' sabe que no jugó su mejor partido ante Australia en el 'Repechaje Internacional', y de ahí en adelante los compañeros no hicieron la diferencia. Por eso, no se consiguió el objetivo conjunto.

Ya deberá eso dejarse en pasado, y pensar directamente en el presente. Christofer Gonzáles juega en tienda 'celeste', pero solo esta temporada, porque podría estar teniendo su segunda experiencia extranjera. El nacido en Universitario de Deportes estaría saliendo con destino a Argentina, y lo confirmó el propio entrenador del club interesado.

Claudio Vivas, presente director técnico de Banfield, charló con 'RPP Noticias' y destacó la actualidad del buen Christofer, dándole cariño a distancia: "Tuve la posibilidad de dirigir a ‘Canchita’ Gonzáles y sería bueno para nosotros tenerlo en Banfield, estamos en vísperas de lograr el objetivo. Para nosotros sería algo muy bueno, ojalá podamos concretarlo".

Demostrando claramente su interés por contar con el volante, porque sus características son necesarias en un plantel como el de él: "Nosotros queremos a un jugador polifuncional en el campo, como ‘Canchita’ Gonzáles, por si se nos va algún jugador. Tenemos varios partidos y estamos muy justos de plantel. Él podría jugar de interno, mediapunta o extremo".

Finalmente, y para dejarlo como bomba mediática en la interna del club 'rimense', reveló haber charlado con el jugador: "Christofer Gonzáles me dijo que sí le interesa jugar en el fútbol argentino y en un club como Banfield. Tengo entendido que 'Canchita' queda libre a fin de año, no sé cuál es la propuesta del presidente de Banfield en tanto al contrato. Ojalá Cristal pueda liberarlo y hagamos un trabajo en conjunto".