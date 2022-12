Desde que se conoció la llegada del comando técnico, donde predomina el idioma portugués, las miradas estaban enfocadas en las contrataciones que se podían traer. Sporting Cristal hasta el momento está sorprendiendo de manera grata por los nombres que se están confirmando.

Primero fue el delantero Brenner Marlos, quien ya está dentro de la pretemporada con Tiago Nunes a la cabeza. Quien fue presentado en el club bajopontino por todo lo alto, y agradeció la oportunidad al presidente Joel Raffo junto a toda su directiva. Ahí había una grata sorpresa.

Pero ahora desde Brasil llega otra notificación muy interesante, la cual puede ser tomada en cuenta como una gran sumatoria para el plantel principal de los rimenses. El periodista de la zona, Emerson Júnior, confirmó en su cuenta de Twitter a la nueva contratación de Sporting Cristal, causando un revuelo importante en las redes sociales.

El mensaje es claro, no existe ninguna duda según el comunicador social. Quien asegura, que hay un nombre nacido en la ciudad de Currais Novos (municipio brasileño en el interior del estado del Rio Grande do Norte), para el más campeón de la última década en la Liga 1: "¡NEGOCIO CERRADO! El defensa Ignacio defenderá al Sporting Cristal en 2023".

¿QUIÉN ES IGNÁCIO DA SILVA Y POR QUÉ LLEGA A SPORTING CRISTAL?

Ignácio Da Silva, quien jugó 40 partidos por Serie B anotó 4 goles y dio 1 asistencia, llega a Sporting Cristal después de no renovar con el Bahía del fútbol de ascenso. Según CORREIO, el club y el jugador no llegaron a un acuerdo y el defensa no se quedará en el equipo para la temporada 2023. El vínculo actual finaliza el día 31. Todos sus caminos conducen a Sporting Cristal.