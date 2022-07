Cuando un futbolista profesional discute con su entrenador a este nivel, lo más común es que la relación esté rota para siempre. Gracias a un evento semejante, Sporting Cristal se estaría llevando a un jugador de nivel internacional. Este es el caso de Diego Buonanotte.

El volante argentino, lleno de experiencia, llega al fútbol peruano después de convertirse en el extranjero con más títulos en la historia de la Universidad Católica de Chile. Por un motivo insólito, el cual revela 'TNT Sports Chile' en su página web, donde revela detalles desconocidos.

Así lo mencionó como bajada informativa el popular medio de comunicación, donde explicó cómo se gestaron los hechos entre Ariel Holan y Diego Buonanotte: "El volante tuvo una fuerte discusión con el técnico y luego de otros acontecimientos terminó por sentenciar su salida del club. ¡Entérate de más acá!".

La discusión que menciona 'TNT Sports' nació con una indicación por parte del entrenador argentino, quien en un entrenamiento pidió lo siguiente: "Juguemos simple". Cosa que no entendió 'El Duende', e hizo otra cosa, como enganchar y lanzar un centro. Por eso replicó Holan: "Estamos hablando de jugar simple, Diego".

Y la cosa no terminó ahí, porque se caldeó aún más por la última frase del DT ex Independiente de Avellaneda: "Cerrá el orto, Diego, no me discutas más". Ahí es donde se rompió toda relación entre ambos personajes, y no fue tomado en cuenta más Buonanotte como pieza clave, sustentan. El más beneficiado fue Sporting Cristal, si esto termina confirmándose.