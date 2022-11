Podría decirse que es el momento oportuno para hacer un parón, agradecer por todo lo vivido, y pasar a vivir de los buenos recuerdos. Sporting Cristal está próximo a despedir a un jugador histórico, considerado como leyenda por la nueva generación, que disfrutó de su alto nivel. 'El Cholito' se va de 'La Florida' a los 32 años, con una historia gigante en su espalda.

Irven Ávila, después de llegar a su casa nuevamente, posterior a su paso por FBC Melgar, encontró la paz que necesitaba para desarrollarse, dejando todo en el terreno de competencia. Cumpliendo con su rol de referente, hallando la oportunidad de ser una pieza clave en todo el funcionamiento que ha existido en la 'tienda celeste' en las últimas temporadas.

El joven periodista deportivo, Jair Cuzcano, afirmó este hecho, y contextualiza muy bien lo que significa en el universo bajopontino el buen 'Cholito'. Quien llegó allá por 2012 con Roberto Mosquera, procedente del Sport Huancayo, donde ambos hicieron una conexión inmediata. Desde ahí, su historia siempre estuvo ligada con este club grande del fútbol peruano.

La información pura y dura presentada por el comunicador social, es la siguiente, seguramente aparecerá la nostalgia por parte del universo 'rimense', cuando se haga oficial: "Se va el futbolista más influyente de Sporting Cristal en la temporada 2022 con 10 goles y 11 asistencias. Luego de 2 temporadas, Irven Ávila no continuará en el cuadro celeste".

Es importante señalar que Irven Ávila ejerció una posición de delantero centro, la temporada que ya terminó no ha sido la mejor en su producción, por ese motivo queda extraño como causa tanto dolor su partida. Cuando un jugador como Cristian Palacios, el popular 'Chorri' no se quedó en Sporting Cristal, habiendo marcado 18 goles, en la época donde Emanuel Herrera estuvo lesionado. Cosas raras del balompié peruano, por no decir otra cosa.