Alejandro Hohberg viene de jugar uno de sus mejores partidos desde que llegó como refuerzo a Sporting Cristal. El habilidoso futbolista anotó 3 goles en el reciente partido del cuadro cervecero ante Deportivo Garcilaso y brindó declaraciones al respecto.

El ex Universitario y Alianza Lima sorprendió al confesar cual fue el motivo para que haya decidido quedarse en el cuadro del Rímac. Además, hablo de cara a lo que fue el cotejo ante el 'Pedacito del cielo'.

"Me siento tranquilo en los partidos que me ha tocado jugar, estoy conforme, siento que debo seguir mejorando. Me quedé en Cristal porque me quería quedar, estoy a gusto con el club", dijo de forma tajante.

En relación al encuentro mencionó: "Era una buena oportunidad para acercarnos mucho más a la punta, era una plaza difícil. A veces con el tema de la altura los centros son difíciles de defender, la pelota va más rápido, en los últimos minutos hay más desgaste y es algo que tenemos que mejorarlo"

Finalmente cerró refiriéndose a su relación con el profesor Tiago Nunes: "Es un entrenador que a los extremos le gusta que vayamos más profundo, no tanto al pie. Estoy intentando implementar mucho más el tema de movimientos, para crear espacios con otro compañeros. Hay variantes que el técnico nos pide y creo que entre todos lo estamos cumpliendo"