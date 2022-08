Alberto Quintero sobre su renovación en Universitario: "No se me ha comunicado nada"

Si bien su contrato termina en diciembre del 2022, la situación de Alberto Quintero no es la mejor en Universitario de Deportes. Perdiendo el protagonismo que ha tenido durante las últimas temporadas, parte de la hinchada reclama mejores actuacioness y el extremo es consciente de eso.

Hablando para la televisión de su país sobre cómo se siente en Universitario de Deportes, Alberto Quintero fue claro al mencionar que es feliz en el plantel crema. En esa misma línea, el hábil futbolista también destacó que si le toca partir, estaría agradecido con la 'U'.

“Soy feliz en Lima en los 6 años que llevo representado a Universitario, el equipo más grande. Me gustaría seguir, pero si se me llegan a comunicar que no desean contar conmigo para el 2023, no hay problema porque soy una persona agradecida, tengo mucho que agradecer al club”, sostuvo Alberto Quintero.

Siguiendo con su alocución, Alberto Quintero también reflexionó sobre los últimos cotejos de Universitario de Deportes. Siendo claro que han mejorado en su último duelo ante Deportivo Binacional, el futbolista de 34 años decjó en claro que no importa cómo llegaste; sino, cómo te vas.

“En los últimos partidos estábamos jugando bien, pese a los resultados pero pudimos ganar en la fecha reciente. No es fácil mantenerse en Universitario, un equipo grande. Uno no sabe lo que vendrá en el futuro, lo importante es terminar bien”, cerró Alberto Quintero.