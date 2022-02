Pasan los años y el hincha solo desea poder ver esa imagen. Por eso Aldo Corzo con todo lo que significa para la actualidad de Universitario de Deportes, salió a comprometerse como líder del equipo. En charla con 'RPP Noticias', el popular 'Mazo' dejó en claro lo que desea para esta temporada.

Esto señaló en un principio el ex San Martín: "Como equipo grande queremos ser campeones, es una obligación. Tenemos un buen plantel, no es uno supergrande, pero si tenemos variantes, gente madura y que juega bien. No ilusiona comenzar ganando, contra Cantolao fue muy duro, estaba parejo y las expulsiones influyeron. Yo veo una ‘U’ que está bien, que está madura".

Con respecto a la opinión del plantel acerca del nuevo entrenador, Álvaro Gutiérrez, así lo calificó el también lateral derecho de la Selección Peruana: "Es un entrenador serio, muy profesional, se le ve buena persona. Eso ayuda para una relación con el cuerpo técnico y creo así nos irá mejor".

Así mismo, tuvo palabras de elogio y respeto para con el ex director técnico, Gregorio Pérez, a quien lastimosamente una situación de salud lo alejó del plantel 'merengue': "Lo de Gregorio nos dio mucha pena, pero considero que tomó la decisión correcta, hay que pensar en la salud, que para mí que es muy importante".