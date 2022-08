No pasando por una buena racha, Universitario no anota hace tres partidos

Alexander Succar afronta mal momento de Universitario de Deportes en la Liga 1: "No nos corremos de la presión"

En el día de su cumpleaños, Alexander Succar brindó una entrevista sobre el momento de Universitario de Deportes. Estando hundidos en el letargo, tras no conseguir anotar en sus últimos tres cotejos y perdiéndolos, el plantel está en crisis.

Por ello Alexander Succar salió al frente para disipar las dudas de los fanáticos de Universitario de Deportes. Hablando de cómo va el equipo y sobre su más reciente cotejo ante Cienciano, el delantero peruano de 27 años se sinceró.

“Este es un deporte que juegan 11 contra 11 y también hay virtudes de los rivales. Siento que he tenido oportunidades que tal vez se han generado por los mismos esfuerzos. En Cusco pegó en el palo, con Municipal el arquero estaba en uno de sus mejores días, pero no son excusas. Soy consciente de esas cosas y trabajo para eso”, comentó Alexander Succar en entrevista para GOLPERU.

En ese sentido, Alexander Succar también habló sobre la presión que llega a sentir por parte de la barra. Siendo honesto, el delantero comentó que solo se dedica al trabajo.

“La barra siempre está alentándonos, siempre pide resultados, pero no me corro de esa responsabilidad y lo hago con mucho convencimiento. Lo trabajo durante la semana, me entreno muy bien y siento que ese es el camino para que las cosas salgan bien”, detalló Alexander Succar.

Cerrando su idea, Alexander Succar tambipen expresó que la barra de Universitario debe seguir apoyando sí o sí: “Este equipo trabaja, no nos corremos de la presión. Seguimos con mucha convicción. Que sigan viniendo a la cancha porque después de este partido tal vez se nos puedan abrir nuevas posibilidades”.