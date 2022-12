Habiendo tenido un interesante paso por Universitario de Deportes, en más de una ocasión el estratega argentino Ángel Comizzo habló sobre su amor por el club crema. Reafirmándolo en cada conferencia que brindaba, el técnico ahora pareció olvidarse de sus palabras y dice que ya no siente "nada especial" por el cuadro crema.

Firmando por Deportivo Municipal para la temporada 2023 de la Liga 1, el técnico Ángel Comizzo arribó a nuestro país la mañana de este jueves 1 de diciembre. Llegando en medio de una gran expectativa, el estratega argentino brindó declaraciones y habló sobre su ex amor, Universitario de Deportes.

"Ya no hay nada especial. El objetivo es como aquella vez que vine por primera vez a este bendito país, intentaré ser campeón", declaró Ángel Comizzo, radiante de alegría y envuelto en una gran cantidad de micrófonos de prensa.

Motivado por la cobertura periodística, Ángel Comizzo también se animó a revelar por qué decidió aceptar la propuesta de Deportivo Municipal. Recordando que conoce muy bien el fútbol peruano, el estratega habló sobre las razones por las que aceptó.

"Me agarra en un buen momento. Conozco al fútbol peruano desde el 2013. Me interesó la propuesta que me hicieron los dirigentes de Deportivo Municipal y lo hemos tomado de la mejor manera, así que venimos con mucha ilusión de hacer una gran campaña", comentó Ángel Comizzo en declaraciones recogidas por la web de Ovación Radio.