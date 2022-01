El pasado miércoles 12 de enero, Jean Ferrari dio declaraciones con el abogado del club Universitario de Deportes, quien se refirió sobre Embajadur Crema. Tras dirigirse a ellos como una institución que está dividiendo al club ‘merengue’, el exjugador y actual panelista de ‘A presión’ salió en defensa mediante su cuenta de Twitter.

“Al Lamebotas, le gusta decir huevadas”, fue lo que publicó el exdefensor en su cuenta de Twitter, tras las declaraciones por el abogado de Universitario de Deportes. Esto generó mucha polémica en las redes del ‘Negro’, ya que los hinchas comenzaron a comentar en la publicación, dando distintas opiniones sobre el tema.

La mayoría de hinchas ‘cremas’ piensan en que esto no debería dividir a ambas instituciones, Universitario de Deportes y Embajadur Crema, ya que al fin y al cabo ambos luchan para lograr el mismo objetivo, ayudar al club para que se estabilice económicamente y en general. “Por qué no tener una reunión con la administración para aclarar las cosas y demostrarles que lo que están hablando en el programa de justicia es falso y así evitamos confundí al hincha, toma la posta negro y acércate a la administración”, “Por qué no se acercan al club y unen fuerzas, porque hacer algo paralelo? Se entendía cuando estaba Gremco, hoy más parece una lucha de egos”, fueron lo que dijeron algunos aficionados del club.

Si algo es cierto, es que ambos luchan por la misma, defender al club, por ese motivo muchos hinchas se preguntan de por qué ambas instituciones no unen fuerzas para así sacar adelante y potenciar más los proyectos con los que cuentan para que Universitario de Deportes pueda salir de la crítica situación en la que se encuentra y vuelva a ser lo que fue años anteriores.

Inicio de Universitario en la Liga 1

El plantel crema empieza la temporada 2022 de manera complicada. Ante una posible reducción de su equipo, por las convocatorias de las selecciones nacionales de Perú y Panamá, Universitario de Deportes comenzará la Liga 1 midiéndose ante la Universidad César Vallejo. Luego, chocará ante la Academia Cantolao y posteriormente contra Deportivo Municipal.