Carlos Galván muy picante: "Universitario de Deportes hoy no tiene ningún referente"

Alianza Lima dejó una herida gigante en el universo de Universitario de Deportes. Hasta el día de hoy, está molestando la goleada recibida en el 'Estadio Monumental', y eso traspasó a los propios hinchas. Ex figuras del plantel 'merengue' alzaron la voz para criticar lo visto el día domingo ante el compadre.

Durante la emisión del programa donde él participa (A Presión), Carlos Galván fue frontal, fiel a su estilo: "Saben lo que estoy viendo en los últimos años, que pasaron entrenadores, pasaron dirigentes y esos que pasaron fueron sacando a jugadores que se identificaban con la camiseta de Universitario. A tal punto que hoy no tienen ni uno".

'El Negro' no se casó con nadie, sin dar nombre, pegó como en sus mejores momentos: "Eso es un error de mucha gente que piensa que sabe de fútbol, que están dentro de la dirigencia y que hoy pagan pato. Los dirigentes de ahora no lo entienden y no lo quieren entender". Finalmente, contó un detalle de cuando él jugaba al fútbol.

"Nosotros hacíamos lo mismo con Montaño, llegaba y nos decíamos: 'pégale tú, a la siguiente le pegaba otro y así'. Al final, Galliquio le metió la última patada y lo sacó". Lo mencionó en primera persona, con la intención de dar el ejemplo de cómo se deben realizar los partidos más importantes del año.