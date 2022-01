En Universitario de Deportes están a la espera de la nacionalización de Alberto Quintero. De darse, esto podría activar el plan de la administración de Jean Ferrari, quien dijo que si se llega a dar pronto lo del delantero del conjunto ‘merengue’ se podría, en tienda ‘crema’, contratar a un refuerzo más del extranjero para la temporada 2022.

Si bien aún no se ha dado la nacionalización de ‘Chiquitín’, en Universitario de Deportes ya cuentan con dos candidatos para poder fichar. Todo dependerá de que Alberto Quintero se convierta en peruano. Cabe resaltar que en Alianza Lima, hace poco, Pablo Míguez ya se convirtió en residente de este país.

“En función de poder registrar a Alberto Quintero como futbolista local (peruano), nos libera un cupo de extranjeros y nos permitiría buscar un jugador ofensivo más, sea mediapunta o punta”, declaró Jean Ferrari en una entrevista con Willax Deportes, sobre el posible nuevo fichaje del cuadro ‘crema’ para este 2022, el cual sería el último.

Gregorio Pérez ya le habría comentado a la administración ‘crema’ por otro fichaje para lo que viene en el 2022 para la ‘U’. “Ya tengo un punto de vista que me ha dado Gregorio Pérez. Es más, ya me ha dicho -más o menos- del país que le gustaría que sea el fichaje. En caso no se dé (la nacionalización) , podría haber la posibilidad para un jugador local que tenemos bajo siete llaves”, finalizó el dirigente ‘merengue’.

Inicio de Universitario en la Liga 1

El plantel crema empieza la temporada 2022 de manera complicada. Ante una posible reducción de su equipo, por las convocatorias de las selecciones nacionales de Perú y Panamá, Universitario de Deportes comenzará la Liga 1 midiéndose ante la Universidad César Vallejo. Luego, chocará ante la Academia Cantolao y posteriormente contra Deportivo Municipal.