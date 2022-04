Tras la derrota de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima, hace unas horas se hizo oficial la destitución de Álvaro Gutiérrez del conjunto ‘Crema’. Santiago Castro, representante del uruguayo, dijo que el estratega se sintió muy dolido por la poca rebeldía mostrada por el equipo el pasado domingo 17 de abril frente a los ‘Blanquiazules’ en el clásico.

"Conversé con Álvaro Gutiérrez ayer y hoy, pero más allá de la tristeza por el resultado, lo que lo golpeó mucho fue ver a una imagen del equipo en la cancha, de ver equipo sin rebeldía, en un momento el equipo estaba 3-1 abajo y algunos jugadores caminaban en la cancha, algunos extranjeros que están para hacer la diferencia no lograron dar pie y lamentablemente fue una derrota dura, más aún de local y con el estadio lleno, ante un rival que lo ganó bien", agregó de manera contundente Santiago Castro en una entrevista con el programa Campeonísimo.

El representante del uruguayo dijo cómo fue la salida de Álvaro Gutiérrez de Universitario de Deportes y resaltó el buen trabajo que se viene realizando en el club: "Es un monto manejable para el club, dejarlo al hincha tranquilo. A la parte administrativa, por lo que he podido palpar en este último tiempo, están haciendo bien las cosas. El club cumplió con todo lo que se le pidió desde el día uno, se está pagando al día, sin problemas, en la parte económica y administrativa creemos que se están haciendo bien las cosas”.

Finalmente, se refirió al tipo de persona que es Álvaro Gutiérrez fuera de su papel como entrenador: "Básicamente el equipo tomó la decisión de que Álvaro no siga en el cargo, ya que había una cláusula pactada, hay que hacerle saber a la gente que el DT es una persona de calidad, más allá de lo que puedan pensar como profesional, accedió a tener flexibilidad a su salida del club. El proyecto deportivo no estaba saliendo como lo esperábamos desde el principio, los resultados mandan y al no darse, se fue flexible en la salida".