Recordando quizá uno de los momentos más difíciles que ha vivido en el mundo del fútbol, el mediocampista Piero Quispe habló sobre cómo pasó la época de la pandemia al mando de Ángel Comizzo. Perteneciendo a Universitario de Deportes, el volante comentó al programa de YouTube 'Cojo y Manco', en el canal de Horacio Zimmermann, que había decidido dejar el cuadro crema.

"No tuve una buena relación con Ángel Comizzo. Comizzo me obligó a vivir en Campomar. En pandemia hubo como 23 días que no nos dejaban salir, a los grandes sí los dejaban, pero no a nosotros. Eso nos hacía sentir menos que los demás. A mí no me gustaría que una categoría menor que yo pase eso", comentó Piero Quispe en un inicio para colocar el asunto en contexto.

Hablando también sobre cómo no podía sumar minutos en Universitario de Deportes, el mediocampista Piero Quispe también manifestó que tenía cero contacto con su familia y eso lo golpeó enormemente.

"Más aún en ese tiempo que nisiquiera nos hacían jugar, yo llamaba a mi mamá llorando porque estaba solo en Campomar. Solo hablaba con un amigo y él no tenía el apoyo de su familia", precisó el mediocampista Piero Quispe al programa 'Cojo y Manco'.

Dejando una impactante frase para el final, Piero Quispe también precisó que le dijo a su representante que se quería ir de Universitario de Deportes. Llorando, el volante dejó escapar sus sentimientos y le dijo a su agente que no quería seguir en el cuadro merengue.

"Es más, hablé con mi representante y le dije que me quería ir de Universitario. A mi representante yo le dije no quiero estar acá, no quiero seguir en la U, específicamente por eso. A él si le dije llorando que me quería ir, pero me dijo quédate, quédate, quédate. Me insistió y bueno. Fueron 9 meses que viví eso", cerró Piero Quispe en su comentario a 'Cojo y Manco'.

DECLARACIONES DE PIERO QUISPE