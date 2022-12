Es momento de tomar en cuenta la percepción de un jugador nuevo, que en teoría no debe caerle en gracia a nadie, porque tiene una historia rica en competitividad. Emanuel Herrera picó fuerte en su primera entrevista con Universitario de Deportes.

La Maquinaria, nacido en Argentina, tiene su corazón pintado del color de River Plate. Eso siempre se conoció, pero la revelación que ha hecho hace poco en una conversación con el medio oficial del club merengue, es para sorprenderse un poco. Nadie lo tenía previsto.

El ex goleador de Sporting Cristal, afirmó que su nueva institución está en un nivel semejante al equipo de sus amores. Literalmente, esto adjuntó el buen Ema: "Todos saben lo que es la U, la he enfrentado. Me gustan sus colores, el estadio. En Argentina soy hincha de River Plate y me siento identificado con eso".

Sobre su estado físico, el cual está siendo mirado de reojo por sus últimas lesiones en la Liga MX, mencionó: "Llegué bien y necesitaba una pretemporada así. Aprovecho cada entrenamiento para ponerme a punto. No hay otra opción que no sea campeonar. Me lo dicen todos. Espero jugar la mayoría de los partidos y hacer goles. Llegar lejos también en la Copa Sudamericana porque siempre le cuesta a los peruanos".

Finalmente, está ansioso por debutar en el Estadio Monumental, con toda la gente alentando, cantando sus goles que están por llegar: "Jugar (oficialmente) va a ser mucho más de lo que imagino. El club tiene mucha gente, el estadio es imponente. La Noche Crema va a ser una fiesta y estoy ansioso de vivir eso".