Gregorio Pérez sobre Juan Manuel Vargas: "Es un jugador retirado, me pareció poco serio"

Cuando sonó su nombre, muchos abrieron los ojos y dudaron de la información entregada. Juan Manuel Vargas no llegará a Universitario de Deportes mientras esté Gregorio Pérez, así lo dejó en claro el mismo director técnico uruguayo, en charla con ESPN Perú.

Con respecto a ello, el periodista Gustavo Peralta le hizo la pregunta para sacarse la duda: "Creo que es un jugador retirado. Me pareció poco seria la información por respeto a la trayectoria de Vargas y por lo que fue en la 'U' en la selección y a nivel de fútbol internacional. Para mí, es un jugador que se ha retirado del fútbol. En ningún momento analicé la contratación o se habló del jugador, ni tampoco me lo mencionaron del club".

Dejando en claro que 'El Loco' no es ni siquiera una opción para considerar en la temporada 2022. Otro tema mencionado también fue la caída del fichaje de Christian Ramos. Ahí 'Goyo' fue mucho más específico, bajando todo tipo de especulaciones al respecto.

"Ramos tiene todo el derecho de ir a ver cualquier partido y disfrutar con la gente conocida de él. No fue por ese tema. Yo hablé con Ramos cuando, en su momento, estuvo la intención de ser contratado por la 'U'. Quedó en responder y esa respuesta no se dio en tiempo y forma y se decidió cortar el vínculo". Así el profesor ex Peñarol terminó dos asuntos en uno.