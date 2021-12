Universitario de Deportes está prácticamente listo para afrontar la próxima temporada. El entrenador uruguayo, Gregorio Pérez, fue categórico a la hora de hablar de los posibles refuerzos, con un nombre en especial. El de Yuriel Celi, habilidoso volante que está libre tras terminar contrato con la Academia Cantolao.

En charla con Willax Deportes, Pérez fue categórico y sincero ante esta posibilidad que se habló en las últimas horas: "Yo no lo conozco, yo no puedo brindar una opinión sobre una persona que no conozco, no sé su vida, sé que es un jugador con mucho talento, que está buscando una posibilidad. En este momento, en la 'U' no puede ser".

Destacando que el nobel futbolista es bastante bueno según pudo conocer por comentarios externos, pero no que lo haya estudiado específicamente: "Tiene mucho talento. Han vinculado falsamente de que yo no lo quiero por problemas particulares del jugador y no es así". En otras palabras, Yuriel Celi no jugará en su equipo.

Con respecto a los comentarios sobre el armado del equipo, el histórico director técnico sostuvo: "Se han dicho algunas cosas que me han puesto en mi boca y que realmente no es así. En algún monumento, me hablaron del jugador y yo he manifestado que, por el momento, la plaza de futbolistas con las características de mitad de cancha hacia adelante tenemos muchas variantes".